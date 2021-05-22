هجوم عنيف على يسرا... ما هي الاسباب؟

وجه الجمهور انتقادات حادة للفنانة يسرا وإلهام شاهين ولبلبة بهد ظهورهن أمس أثناء الاحتفال بحفل زفاف أحد رجال الإعمال في الجونة.الانتقادات جاءت بسبب ظهورهن صباحاً في جنازة الفنان الراحل سمير غانم ثم ليلاً في الجونة أثناء حفل زفاف.وظهرت الفنانة يسرا أثناء الزفاف على المسرح مع عمرو دياب الذي أحيا الحفل وهي تقوم بالرقص والغناء معه على عدد من الأغاني بجانب عدد من الفنانات.وكان على رأس الحاضرين يسرا والمنتج جمال العدل والراقصة جوهرة وإلهام شاهين ولبلبة وياسمين صبري ومجموعة كبيرة من الفنانين، وحرصت الراقصة جوهرة على التقاط الصور مع كل الفنانات اللاتي حضرن الحفل.شاهدي أيضاً: محطات في حياة سمير غانم: ملك البهجة الذي تربع على عرش الكوميدياالجمهور قارن في عدد من الصور بين صور الفنانات أثناء العزاء صباحاً وصورتهم أثناء الرقص ليلاً وكانت يسرا أبرز من تعرضن للانتقادات بعد أن ظهرت في حالة يرثي لها أثناء تشييع جثمان الفنان الراحل سمير غانم وحالتها ليلاً ترقص سعيدة مع عمرو دياب.كما تداول البعض مجموعة من الصور تظهر فيها لبلبة وإلهام شاهين وليلى علوي خلال حضور حفل الزفاف، وهو ما تسبب في الهجوم عليهن، خاصة أنه لم تمض سوى ساعات على رحيل سمير غانم.جنازة سمير غانموشاركت يسرا وإلهام شاهين ولبلبة وعدد كبير من النجوم صباح أمس في جنازة الفنان الراحل سيمر غانم الذي توفي م مساء الخميس 20 مايو بعد معاناة مع فيروس كورونا عن عمر يناهز الـ84 عاماً.وكانت الحالة الصحية للفنان الكبير قد شهدت تدهورًا حادًا خلال الأيام الماضية حيث كان يعالج في أحد المستشفيات من تداعيات إصابته بكورونا