داليدا خليل تستعد لأغنية جديدة

كشفت الفنانة داليدا خليل خلال استضافتها في برنامج "أي. تي بالعربي" أنها "بصدد التحضير لأغنية جديدة باللهجة البيضاء ستطرحها في عيد الأضحى، وقالت إنها بدأت العمل على هذه الأغنية التي ما زالت تفكر في عنوان مناسب لها منذ تسعة أشهر".وأشارت إلى أن "الشاعر الإماراتي سعود الكعبي عرض عليها أغنية تفكر من خلالها في خوض تجربة الغناء باللهجة الخليجية في الفترة المقبلة".