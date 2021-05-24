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فنون ومشاهير
باسكال مشعلاني سجّلت "استنّى"
Lebanon 24
24-05-2021
|
02:00
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انتهت النجمة باسكال مشعلاني من تسجيل أغنية باللهجة المصرية تحمل اسم "استنى" من كلمات محمد رفاعي، وألحان ملحم أبوشديد، ومن المقرر تصويرها على طريقة الفيديو كليب وطرحها خلال الفترة المقبلة.
وأعربت باسكال عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها على أغنية "جنان بجنان" التي طرحتها مؤخرًا تزامنًا مع الاحتفال بيوم عيد ميلادها، وحققت نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات رمضان محمد، وتوزيع شريف قاسم، وألحان أحمد مصطفى.
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