فنون ومشاهير

تهشمت سيارته واحترقت بالكامل.. ابن أحلام ينجو بأعجوبة من حادث سير مروع في السعودية (صور)

Lebanon 24
24-05-2021 | 02:00
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نجا فاهد الهاجري ابن الفنانة الإماراتية أحلام بأعجوبة بعد تعرضه مؤخرا لحادث سير مروع في منطقة الإحساء بالمملكة العربية السعودية نتج عنه تهشم سيارته بالكامل.

 

وتداولت العديد من الصفحات المهتمة بالمشاهير صور للحادث الذي تعرض له فاهد، أظهرت تهشم سيارته واحتراقها بالكامل.

 

 

 

وأكد فاهد الهاجري المتواجد حاليا بالمملكة، تماثله للشفاء، موجها الشكر لكل من سأل عنه. وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر": "أشكر كل من سأل عني وتحمد لي بالسلامة أنا وعمي بفضل الله احنا بخير ونعمة والله يجزاكم خير على السؤال".

 

وردت أحلام قائلة: "يا عمري وروحي أنت أمي وحبيبي وقطعة من روحي الحمد لله ربي حماك أنت وعمك وربي كريم ما قصر معانا لأن عالم بحالنا الحمد لله وما قصروا عيال الأحساء معاكم بيض الله وجيهم ومش غريبه على عيال سلمان أهل الوفى والكرم أيدٍ مطوية الحمد لله حتى يتم الحمد منتهاه يا ربي لك الحمد والشكر حمداً كثيراً".

 

يا عمري وروحي انته امي وحبيبي وقطعه من روحي الحمد لله ربي حماك انت وعمك وربي كريم ما قصر معانا لان عالم بحالنا الحمد لله وما قصروا عيال الاحساء معاكم بيض الله وجيهم ومش غريبه على عيال سلمان اهل الوفى والكرم 🙏🏻الحمد لله حتى يتم الحمد منتهاه ياربي لك الحمد والشكر حمداً كثيراً https://t.co/i4iRa58YRv

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