"تنبأ بوفاته".. تسجيل صوتي لسمير غانم قبل دخوله المستشفى هذا ما قاله (فيديو)

نشرت صحيفة مصرية تسجيلا صوتيا للممثل المصري الراحل، سمير غانم، كان قد سجله قبل وفاته، الخميس الماضي، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقالت صحيفة الوطن إن الرسالة الصوتية أرسلها الممثل لصديقه الشاعر، إسلام خليل، مع بداية شهر أبريل الماضي، قبل دخوله مستشفى في القاهرة جراء متاعب في الكلى وإصابته بالفيروس.

وتنبأ غانم في التسجيل بوفاته وعدم حضوره شهر رمضان قائلا: "بالنسبة لرمضان السنة دي (هذه السنة) مش متأكد (لست متأكدا) أنه جاي (أنه سيأتي) مش عارف (لا أعرف)، معنديش حاجة في رمضان والصحة مكركبة (لدي متاعب صحية) بس هطلع ضيف شرف مع دنيا (ابنته الممثلة دنيا سمير غانم) في حلقة.

وكان غانم قد نقل للمستشفى في الأسبوع الأول من شهر رمضان، وظل فيها حتى وفاته يوم الخميس الماضي عن عمر ناهز 84 عاما.

وأعلنت إصابة غانم بالفيروس في الـ30 من نيسان، حيث تم نقله إلى المستشفى مع زوجته الممثلة، دلال عبد العزيز، التي أثبتت الفحوصات إصابتها أيضا بكوفيد-19.

واستمرت حالة غانم بالتدهور منذ ذلك الحين، حيث عانى من خلل في وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة.

وسادت حالة من الجدل والخوف في مصر عقب تصريح شقيق الممثل الكوميدي بأن الأخير توفي بالفطر الأسود، بعد إصابته بفيروس كورونا.