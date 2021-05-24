فنون ومشاهير

طوني عيسى يتأثر ويبكي في حفل زفافه.. شاهدوا ردّ فعل عروسه الرومنسي (فيديو)

Lebanon 24
24-05-2021 | 13:00
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احتفل الممثل طوني عيسى بحفل زواجه يوم السبت الماضي، من الشابة أمونة عيد في حفل زفاف في مسقط رأسه في بلدة عمشيت، واقتصر الحضور على العائلة والأصدقاء المقربين وعدد من زملائه.

 

وحرص عدد كبير من النجوم على حضور الحفل ومشاركة المتابعين بمقاطع فيديو مميزة من الحفل وتم تداولها بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من الفيديوهات الأكثر إنتشاراً مقطع يظهر فرحة والد العريس، النجم ناظم عيسى، الذي حرص على الرقص مع العروسين، تعبيراً عن فرحته الكبيرة بزواج إبنه.

 

A post shared by مدللة قلبي وسندريلا الشاشة (@butterfly_of_beirut)


 

كما تداول المتابعون مقطع فيديو لطوني وهو يرقص مع عروسه برومنسية ولم يتمكن من كبت مشاعره وفرحته بعروسته، وراح يبكي من السعادة ويلاحق جمال روجته برومنسية وحب، لتسارع إلى مسح دموعه بلطف.

 

A post shared by مدللة قلبي وسندريلا الشاشة (@butterfly_of_beirut)


 

وفاجأ طوني الجميع بتقديم أغنية في الحفل تغزل فيها بزوجته وعبّر عن فرحته الكبيرة.

 

A post shared by مدللة قلبي وسندريلا الشاشة (@butterfly_of_beirut)

 

المصدر: لها
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