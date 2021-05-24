فنون ومشاهير

بعد وفاتها بكورونا.. نجل هذه الفنانة يهديها "سوشي" عند زيارته قبرها! (صور)

Lebanon 24
24-05-2021 | 10:16
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أحيا نجل الفنانة الراحلة، نادية العراقية، ذكرى ميلاد والدته، التي رحلت عن عالمنا الأسبوع الماضي بعد صراع مع فيروس "كورونا" المستجد، بطريقة غريبة.

وتداولت حسابات فنية رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صورا من زيارة أدهم محروس لقبر والدته، والتي يظهر فيها وهو محمل بالورود وبعض أنواع سمك "السوشي"، الذي كان من بين أصناف الطعام المفضلة لديها.


وتوفيت الفنانة نادية العراقية، الأحد الموافق 16 أيار الجاري عن عمر يناهز الـ 57 عاما، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.

#عرب_وود | نجل الفنانة الراحلة نادية العراقية يحيي ذكرى ميلادها بـ "ورد وسوشي" في قبرها. pic.twitter.com/hdnDZXp2MN

المصدر: سبوتنيك
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