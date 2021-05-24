مايا نعمة تمزج الغناء بألعاب السيرك

تستعد الفنانة مايا نعمة لإصدار أغنيتها الجديدة قريباً، التي استغرق تحضيرها عدة أشهر.وذكرت نعمة أن الأغنية إيقاعية، راقصة وشبابية صُورت على طريقة الفيديو كليب باللهجة اللبنانية، كما أشارت إلى أن الكليب سيقدم استعراضاً على طريقة سيرك على المسرح.وكانت مايا قد اتجهت خلال الفترة الماضية لاحتراف الرياضة والرقص، وهي دائما ما تقدم نفسها من خلال كل هذه المجالات إلى جانب الغناء والموسيقى.