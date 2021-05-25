"عيلة سبع نجوم".. هل تنبأت بكورونا قبل 24 عاما؟ (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من أحد مشاهد مسلسل "عيلة 7 نجوم" الذي أنتج قبل نحو 24 عاما، يبيّن ان العمل تنبأ بفيروس كورونا وإجراءات السّلامة والحجر الصّحي.

وأظهر المشهد 3 سيدات يشعرن بالإعياء والمغص بعد انتقال العدوى إليهن، وأكدت إحداهن التي ترتدي الكمامة أن "كورونا" تنتقل عبر الهواء مثل غبار الطلع.

وتتحدث الحلقة الأصلية عن وباء الكوليرا وانتشاره بين أفراد "عائلة سبع نجوم"، والمسلسل يناقش مواضيع اجتماعية مختلفة في كل حلقة، ويحكي قصة أشخاص يعيشون في بيت واحد ويجمعهم الفقر والبساطة بمفارقات كوميدية.

وهذا ليس المشهد الوحيد الذي جسد واقع انتشار فيروس كورونا، ففي مشهد آخر يعرض "أبو طمزة" (حسام تحسين بيك) وهو يحاول تعقيم المنزل من خلال جهاز يدوي للوقاية من الكوليرا.