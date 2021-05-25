نجاح عالمي لوائل كفوري.. وغياب عن حفل توديع عزوبية صديقته جيسيكا عزار

قبل عرض أولى حلقات مسلسل "داون تاون" الذي يشهد أول تجربة لوائل كفوري بتترات الأعمال الدرامية، أطلقت الجهة المنتجة أغنيته كنوع من الدعاية للعمل التي بمجرد أن طُرحت عبر اليوتيوب حققت المليون الأول بعد ساعات قليلة، كما احتل اسم الأغنية تريند تويتر فور طرحها عبر مواقع التواصل الاجتماغي.



والمسلسل يشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم العرب منهم ستيفاني صليبا وأمل بوشوشة وعبد المنعم العمايري وسامر إسماعيل.وكان وائل كفوري قد عاد أخيراً لإحياء الحفلات الغنائية بعد فترة طويلة من التوقف والاكتفاء بحفل المنصات الإلكترونية من دون جمهور خوفاً من انتشار عدوى فيروس كورونا، حيث أحيا حفلاً ناجحاً ضمن حفلات مهرجان الأغنية العربية في بونتا كانا بالدومينيكان، وحرص وائل طوال زيارته على الإجراءات اللازمة خوفاً من انتشار العدوى.

وكان وائل كفوري قد غاب عن حفل توديع عزوبية صديقته الإعلامية جيسيكا عازار التي احتفلت به بعد إعلان ارتباطها رسمياً برجل الأعمال محمد صوفان وتجهيز حفل زفافها خلال الأيام القادمة في قصر جنبلاط في صيدا.

اشارة الى أن علاقة صداقة قوية تجمع جيسيكا ووائل حتى تردد خبر ارتباطهما أكثر من مرة خلال الفترة الماضية خاصة بعد انفصال وائل عن زوجته.