مجدداً سعد لمجرد يتعرض لموجة سخرية من إطلالاته "النسائية" الغريبة.. شاهدوا ماذا ارتدى (صور)

مرة جديدة تعرّض الفنان سعد لمجرد لوابل من الانتقادات والتعليقات الساخرة والجارحة بعد تداول صور جديدة له بأزياء مختلفة وغريبة.

ويشارك لمجرد متابعيه على تطبيق انستغرام بصور لأبرز ابتكاراته في عالم الموضة، إذ ظهر اخيرا ببنطال جينز باللون الزيتي مع بلايزر طويل باللون الأزرق الغامق وعليها رسومات ملونة مع قميص أبيض، وهو ما عرضه للكثير من التعليقات الساخرة، واصفين ملابسه بغير المرتبة.

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وكان لمجرد قد شارك جمهوره بإطلالة ثانية مثيرة للجدل ظهر فيها مرتديا قميصا خفيفا باللون الأبيض مع سروال واسع بقماش مسجر وبتصميم غريب، يشبه الى حدّ كبير الملابس النسائية مع حذاء رياضي ضخم وغريب أيضا.

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وانهالت على النجم المغربي التعليقات التي تفاوتت بين من اعتبر انه متجدد ويبحث عن الأزياء المختلفة والمميزة التي يتفرد في ارتدائها، وبين من وجه له الكثير من التعليقات القاسية وسخروا من ملابسه، لافتين الى انها تخلو من الأناقة والترتيب.