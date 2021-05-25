فنون ومشاهير

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده مع أسرته.. تعرفوا إلى زوجته وابنيه (صورة)

Lebanon 24
25-05-2021 | 11:00
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احتفل الفنان المصري محمد رمضان بعيد ميلاده برفقة أسرته، حيث نشر صورة من الاحتفال عبر حسابه الخاص على "إنستغرام"، ظهر فيها مع زوجته وابنيهما "علي وكنز"، وهم يشيرون جميعاً بعلامة "نمبر وان" لقب محمد رمضان، وكتب تعليقا: "كل سنة وأنتم معايا".

 

A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)

 

 

وتلقى رمضان تعليقات من العديد من النجوم والفنانين الذين تمنوا له السعادة وكانت الفنانة سمية الخشاب على رأس المهنئين لرمضان بيوم ميلاده حيث كتبت قائلة: " كل سنة وأنت طيب يامارو وربنا يحفظلك عيلتك"، مع وضع إموشن لقلب أحمر، كما كتب الفنان محمد نور مهنئاً محمد رمضان قائلاً: " حبيبي يا حمودي كل سنة وأنت طيب ويحفظك أنت وأهل بيتك كلهم".

 

يذكر أن رمضان شارك في موسم الدراما الرمضاني الماضي بمسلسل "موسى" من تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة، وبطولة سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، عبير صبري، هبة مجدي، صبري فواز، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، حمدي الوزير وتارا عماد.

المصدر: لها
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