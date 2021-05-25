فنون ومشاهير

فيديو يجمع نادين نسيب نجيم وقصي خولي وهما يرقصان.. والأخير ينشر صورة "بالبكاء والدم"

Lebanon 24
25-05-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-826725-637575431458289457.jpg
Doc-P-826725-637575431458289457.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طريف من كواليس تصوير مسلسل "2020" من بطولة قصي خولي ونادين نسيب نجيم، والذي عُرض في شهر رمضان. ويظهر النجمان في الفيديو وهما في حفل زفاف خلال التصوير، وسرعان ما تمر الكاميرا من امامهما، حتى يبدأن بالرقص بطريقة عفوية.
 
 
وقد نال الفيديو اعجاب رواد مواقع التواصل الذين أعادوا نشره على حساباتهم. كما تفاعلت نادين مع الفيديو وأعادت نشره عبر حسابها على "تويتر". 
 
من جهة اخرى فاجأ النجم السوري قصي خولي جمهوره بنشر صورة عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، كانت من كواليس تصوير مسلسله "2020". 
وظهر خولي في الصورة، وقد جمع فيها بين البكاء والدم، ووصف الصورة بأنها الأحب له من المسلسل كاملاً، حيث ظهر فيها وقد ملأت الدموع عينيه، بينما كانت الدماء تسيل على وجهه.
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
23:00 | 2021-05-25
16:00 | 2021-05-25
14:00 | 2021-05-25
11:00 | 2021-05-25
06:30 | 2021-05-25
06:00 | 2021-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website