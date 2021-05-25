فيديو يجمع نادين نسيب نجيم وقصي خولي وهما يرقصان.. والأخير ينشر صورة "بالبكاء والدم"

إنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طريف من كواليس تصوير مسلسل "2020" من بطولة قصي خولي ونادين نسيب نجيم، والذي عُرض في شهر رمضان. ويظهر النجمان في الفيديو وهما في حفل زفاف خلال التصوير، وسرعان ما تمر الكاميرا من امامهما، حتى يبدأن بالرقص بطريقة عفوية.

من كواليس مسلسل ٢٠٢٠

أول ما راحت الكاميرا عن قصي قام يدبك 😂❤️ ضحكني اللي جا يهدّيه هو ونادين عشان الكاميرا بترجع تمر عليهم pic.twitter.com/kRDa9yOzjY — سلمى (@SalmaAlafalig) May 25, 2021

وقد نال الفيديو اعجاب رواد مواقع التواصل الذين أعادوا نشره على حساباتهم. كما تفاعلت نادين مع الفيديو وأعادت نشره عبر حسابها على "تويتر".

من جهة اخرى فاجأ النجم السوري قصي خولي جمهوره بنشر صورة عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، كانت من كواليس تصوير مسلسله "2020".

وظهر خولي في الصورة، وقد جمع فيها بين البكاء والدم، ووصف الصورة بأنها الأحب له من المسلسل كاملاً، حيث ظهر فيها وقد ملأت الدموع عينيه، بينما كانت الدماء تسيل على وجهه.