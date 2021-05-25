فيديو مؤثر.. سمير غانم يوجه نصائح عن الحياة قبل الرحيل

ما زالت أسرة الفنان المصري الراحلسمير غانم تعيشُ صدمة غياب الأخير، وذلك بعد وفاته يوم الخميس الماضي.ومؤخراً، نشر الإعلامي المصري رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غَانم، مقطع فيديو قديم مؤثر للفنان الراحل، وهو يقدم فيه مجموعة من النصائح في الحياة.ويمتد الفيديو على مدى دقيقة و 30 ثانية، ويظهر فيه غانم وهو يتحدث عن الحياة، ومن ضمن أقواله: "الدنيا حلوة وعجيبة جداً. عليك أن تأخذ نصيبك كله منها، ولا تضيع لحظة واحدة من عمرك. تمتع بحياتك، وأحبب جميع الناس وكون صديقاً لهم جميعاً".وأرفق رضوان الفيديو بتعليق جاء فيه: "وداعاً سمير غَانم ..الدنيا حلوة وعجيبة قوي".يُشار إلى أنّ غانم رحل عن عمرٍ ناهز 84 عاماً، إثر إصابته بفيروس "كورونا" ومعاناته من خلل في وظائف الكلى.