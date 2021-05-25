مفاجأة سيرين لجمهورها: "دور العمر"

بمجرد أن أطلقت شاشة قنوات "ام بي سي" البرومو الأول لمسلسل "دور العمر" لسيرين عبد النور، والمقرّر عرضه حصريا عبر شاشة المنصة الإلكترونية "شاهد" بعد أيام، احتلّ اسم المسلسل المرتبة الثالثة بتريند "تويتر" في لبنان، وحقق ما يقرب من مليون مشاهدة.وفوجئ جمهور سيرين باللوك الذي أطلت به عليهم في برومو المسلسل، حيث ظهرت بلوك جريء ومختلف تماما، فاعتمدت اللون الأشقر لشعرها للمرة الأولى ليتناسب مع الشخصية التي تجسدها ضمن الأحداث التي قالت عنها، حسب موقع "نواعم": "الدور جديد ومختلف ويحمل "أكشن" وبعض الشر أيضا الذي تلجأ إليه الشخصية بسبب الظروف التي تتعرض لها في حياتها، فتجعلها تغير مسارها وتلجأ إلى ردود فعل عنيفة في بعض الأحيان، ولكن قد يتعاطف معها الجمهور".وما زالت سيرين تصوّر مشاهدها ضمن أحداث المسلسل الذي تدور أحداثه في عشر حلقات درامية، ويشاركها في بطولته عادل كرم الذي ستجمعه قصة حب صعبة معها ضمن القصة، أما التأليف فلناصر فقيه والإخراج ل‍سعيد الماروق في أول عمل درامي له عبر منصة "شاهد".