فنون ومشاهير

سمية الخشاب: عانيت التنمر بسبب وزني

Lebanon 24
26-05-2021 | 01:00
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طالبت الفنانة سمية الخشاب متابعيها وجمهورها بعدم التنمر على أصحاب الوزن الزائد، لافتة إلى أنها مرت بهذه التجربة وعانت بسببها فترة. وشاركت الخشاب، عبر حسابها في "تويتر"، صورة لها بوزن زائد، وكتبت: "في حاجة خطيرة وضرورية لازم نبطلها اسمها fat shaming ودي إنك تقول تعليق سخيف أو تتنمر على وزن حد أو حتى تقولها بهزار، لأن ده بيأثر جداً على صحتهم النفسية، وأنا مريت بده قبل كده في فترة من الفترات وزني زاد شوية عن المعتاد، وكنت بقرأ تعليقات سلبية كانت بتزعلني فأرجوكم كفاية".
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