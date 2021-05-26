بعد حذف صورها.. منشور غامض لنانسي عجرم!

شوقت النجمة نانسي عجرم الجمهور حول ألبومها الجديد والعاشر بمسيرتها الفنية، إذ نشرت مقتطف غامض مدته أربعين ثانية اختصرت فيه الحياة بنوتات موسيقية وقالت إن الموسيقى هي فقط من تجعل الناس يهربون من واقعهم.من جهة أخرى، حذفت نانسي صورتها الشخصية على صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "انستغرام، تويتر، فايسبوك"، وذلك تمهيدًا للحملة الترويجية الكبيرة الخاصة بألبومها الجديد والمتوقع صدوره قريبًا جدًا.