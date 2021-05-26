فنون ومشاهير

بعد حذف صورها.. منشور غامض لنانسي عجرم!

Lebanon 24
26-05-2021 | 02:00
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شوقت النجمة نانسي عجرم الجمهور حول ألبومها الجديد والعاشر بمسيرتها الفنية، إذ نشرت مقتطف غامض مدته أربعين ثانية اختصرت فيه الحياة بنوتات موسيقية وقالت إن الموسيقى هي فقط من تجعل الناس يهربون من واقعهم.

من جهة أخرى، حذفت نانسي صورتها الشخصية على صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "انستغرام، تويتر، فايسبوك"، وذلك تمهيدًا للحملة الترويجية الكبيرة الخاصة بألبومها الجديد والمتوقع صدوره قريبًا جدًا.
 
في هذا الاطار، أشار موقع "بصراحة" الى أن الألبوم يتضمن مفاجآت غير متوقعة لناحية الأعمال الفنية والموسيقى وسيشكل صدوره قنبلة فنية ضمن الاصدارات الجديدة التي تُطرح.
 





المصدر: بصراحة
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