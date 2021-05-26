للمرة الأولى جيسيكا عازار تكشف: هكذا تعرفت على خطيبي.. ومحمد رجل بكل معنى الكلمة (فيديو)

أعلنت الإعلامية جيسيكا عازار انها تعيش منذ شهر تموز الماضي أجمل لحظات حياتها لأنها تعرفت على خطيبها رجل الأعمال اللبناني محمد صوفان الذي سترتبط به في 11 حزيران المقبل خلال حفل سيضم نحو 300 شخص في قصر جنبلاط في البرامية ـ صيدا.

وكشفت انها تعرفت إلى خطيبها خلال عيد ميلاد صديق مشترك وكان الاعجاب متبادلا منذ اللحظة الأولى فشعرت وكأن هناك معرفة مسبقة وتطورت العلاقة وصولا لقرار الارتباط.

وأضافت جيسيكا: محمد كتير مهضوم متفهم، ورجال بكل معنى الكلمة ويصفق لنجاحي والثقة بيننا متبادلة وهو بعيد عن وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى انها ستنفذ في يوم زفافها كل ما حلمت به خاصة في ما يتعلق بفستان الزفاف الذي سيكون من تصميم المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب.