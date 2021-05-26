بعدما سخرت من صورها: نوال الزغبي "تقصف جبهة" متابعة.. هكذا ردت عليها (صورة)

ردّت الفنانة نوال الزغبي بشكل "قاسٍ" كما وصفه متابعون على متابعة فتاة سخرت من صورها بتعليق جاء فيه: "الله يعطيني حظ نوال الزغبي بالصور".

وقالت الزغبي للمتابعة عبر "تويتر": "بتمنالك هالشي بس القالب غالب يا حبيبتي !!! انشالله القالب. عندك بيكون غالب حتى ما تكوني متل اللي بدو يربح اللوتو ومش قاطع ورقة".

بتمنالك هالشي 😂 بس القالب غالب يا حبيبتي !!! انشالله القالب. عندك بيكون غالب 😜😜 حتى ما تكوني متل اللي بدو يربح اللوتو ومش قاطع ورقة😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 https://t.co/xguhBqyzrW

— Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) May 24, 2021

وأحدث تعليق نوال جدلاً بين المتابعين، وكان من بين التعليقات: "أنتي متأكدة نوال إنك لبنانية انتي من شبرا رسمي حطمتي معنويات البنت بردك ده"، لتعود وترد نوال بالقول: "اللي بدو يدق الباب بدو يسمع الجواب".

اللي بدو يدق الباب بدو يسمع الجواب 😜 https://t.co/iPUGxvHeRH

— Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) May 24, 2021

كما تضامن عدد من المتابعين مع نوال، وكانت ردود الفعل: "قصف جبهة"، "بتغار من نوال"، "الذهبية في القصف ما عندهاش ياما ارحميني"، "قوية نوال شو بحبك وبتعجبني شخصيتك”، “اكتر فنانه بيلبقلك الصور نوال". وفي سياق آخر هنأت الفنانة نوال الزغبي شقيقها ومدير أعمالها مارسيل الزغبي بصورة عبر تويتر، بمناسبة عيد ميلاده.