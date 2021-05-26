الموت يؤلم قصي خولي بأعز الناس.. ونعي بكلمات مؤثرة (صورة)

أعلن الممثل السوري قصي خولي وفاة صديقه المقرّب زياد حسين، ناعياً إياه عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث كتب كلمات مؤثرة جاء فيها: "من أمن بي وإن مات فسيحيا.. انتقل اليوم اخي وصديق عمري وحبيب قلبي الى جوار ربه، تركنا زياد جسدا ولكنه باقي معنا ‏روحاً".

وأضاف: "يلي متل زياد كتير قلال بهالدنيا للاسف... رح اشتقلك كتير كتير يا ابو مازن... زياد حسين الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة.. انا لله وانا اليه راجعون".

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