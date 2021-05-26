فنون ومشاهير

الموت يؤلم قصي خولي بأعز الناس.. ونعي بكلمات مؤثرة (صورة)

Lebanon 24
26-05-2021 | 11:00
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أعلن الممثل السوري قصي خولي وفاة صديقه المقرّب زياد حسين، ناعياً إياه عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث كتب كلمات مؤثرة جاء فيها: "من أمن بي وإن مات فسيحيا.. انتقل اليوم اخي وصديق عمري وحبيب قلبي الى جوار ربه، تركنا زياد جسدا ولكنه باقي معنا ‏روحاً".

 

وأضاف: "يلي متل زياد كتير قلال بهالدنيا للاسف... رح اشتقلك كتير كتير يا ابو مازن... زياد حسين الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة.. انا لله وانا اليه راجعون".

 

A post shared by Kosai Khauli 🇸🇾-🇺🇸 (@kosaikhaulii)


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