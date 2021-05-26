فنون ومشاهير

لص يقتحم فيلا فنانة معروفة لسرقتها.. وهذه تفاصيل الحادثة

Lebanon 24
26-05-2021 | 07:35
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أكدت الفنانة المصرية، إلهام شاهين، ما تردد منذ ساعات من أخبار عن وجود لص داخل فيلتها الخاصة.

وقالت إلهام لصحيفة "الوطن" المصرية: "مظبوط.. بس أنا مش ساكنة فيها حاليا، وأبلغني الحارس تليفونيا إنه مسك حرامي يتسلق الفيلا، وبالفعل تم تسليمه إلى قسم البوليس ليأخذ جزائه".

وتمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، من ضبط شاب تسلق سور فيلا الفنانة إلهام شاهين لسرقتها بمنطقة المنصورية بكرداسة.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ من الفنانة إلهام شاهين يفيد بتسلق شاب سور الفيلا لسرقتها، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث إلى مكان البلاغ، وتمكنت القوات بمساعدة حرس الفيلا من ضبط المتهم.

وتبين من خلال الفحص والتحري أن المتهم سبق اتهامه في قضايا سرقة، وتم التحفظ عليه وباشرت النيابة بالتحقيقات.
المصدر: روسيا اليوم
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