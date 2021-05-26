ممثلة شهيرة تكشف حقيقة تحّرش أحد المخرجين بها

ردّت الفنانة نجلاء بدر على الأخبار التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على لسان إحدى الفتيات، وادّعت فيها تعرّض نجلاء للتحرش من المخرج محمد سامي خلال تصوير مسلسل "حكاية حياة" والذي عُرض في عام 2013.ونفت نجلاء بدر في تصريحات إعلامية ما تردّد، مؤكدة أنها أخبار كاذبة، ومنافية للحقيقة، مشيرة إلى أنها لم تتعرّض لأي محاولة تحرش.وانتشرت هذه الأخبار بعد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي شهادةً لفتاة تُدعى منة فايد زعمت فيها تعرّض الفنانة نجلاء بدر للتحرش أثناء تدريبها على الإخراج في مسلسل "حكاية حياة" عام 2013.وانتقدت نجلاء بدر رواية الفتاة، مؤكدةً أنها تبحث من خلالها عن الشهرة، لكن تلك الأقاويل قد تتسبّب في تشويه سمعتها كفنانة أمام الجمهور.وتابعت نجلاء بدر قائلةً: "هناك أشخاص يريدون أن يتصدّروا الترند على حساب غيرهم؛ لمجرد البحث عن الشهرة، ولا يدركون أن مثل تلك الأقاويل قد تسبّب مشاكل للفنانين وتشوّه سمعتهم أمام جمهورهم".