فنون ومشاهير

الهام شاهين تتعرض للسرقة... هذا ما جرى معها

Lebanon 24
26-05-2021 | 16:00
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كشفت الفنانة المصرية إلهام شاهين، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل محاولة سرقة الفيلا الخاصة بها.

وبحسب موقع "مصراوي"، قالت الفنانة إلهام شاهين إنها علمت بمحاولة سرقة الفيلا الخاصة بها، من خلال الحارس المشرف عليها.
وأضافت "أنا حاليا أقيم في مصر الجديدة، وفيلا المنصورية التي وقعت بها محاولة السرقة، بالفعل تخصني، ولكني لا أقيم بها".
وتابعت "حارس الفيلا قام بالقبض على السارق، وهو من قام بإبلاغ الشرطة، وتواصل معي وأبلغني بما حدث".

وكان رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة ألقوا القبض على عاطل لاتهامه بمحاولة سرقة فيلا مملوكة للفنانة إلهام شاهين بمنطقة المنصورية، حيث حاول المتهم تسلق الفيلا، إلا أن الخفير المعين للحراسة تمكن من ضبطه.

وتلقت النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بمحاولة أحد الأشخاص سرقة فيلا الفنانة إلهام شاهين بمنطقة المنصورية.

وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن عاطل حاول تسلق السور الخاص بالفيلا، وتمكن أحد الخفراء من ضبطه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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