فنون ومشاهير

"الزيارة" مسلسل يجمع دينا وتقلا

Lebanon 24
26-05-2021 | 23:00
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تستعد الفنانة تقلا شمعون لمسلسل جديد بعنوان "الزيارة"، وكشفت عن سعادتها لمشاركة الفنانة المصرية دينا الشربيني معها في هذا العمل، حيث شاركت تقلا، صورة من الكواليس التي تجمعها مع دينا، عبر حسابها الرسمي بـ "إنستغرام"، وعلقت: "مبسوطة كتير بوجود صديقتي وزميلتي دينا الشربيني بلبنان".
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