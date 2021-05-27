فنون ومشاهير

يهودية تُهاجم منى أبو حمزة: "اهتمّي بلبنان".. والأخيرة ترد عليها برد مبكل

Lebanon 24
27-05-2021 | 02:00
A-
A+
Doc-P-827349-637577021168284154.jpg
Doc-P-827349-637577021168284154.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشرت الإعلامية منى أبو حمزة عبر حسابها على موقع "فيسبوك" مقطع فيديو لأغنية تختصر تاريخ فلسطين على لسان شابة فلسطينية، فعلّقت سيدة يهودية بأن الأغنية مليئة بالمغالطات التاريخية.

 

وقالت السيدة: "منى، سبق وأن أحببت جميع برامجك التلفزيونية، لقد ولدت في بيروت (في منطقة عين المريسة) واضطررت إلى المغادرة مع عائلتي، كوني يهودية وبسبب العنف في البلاد ضدنا. أقترح عليك الإهتمام بلبنان المهدّم والفقير ومواجهة الجماعة الإرهابية التي تعرفونها جميعاً وتخافونها، فهي أهم من فلسطينكِ".

 

وفور نشرها هذا التعليق، ردّت أبو حمزة على السيدة قائلة لها: "عزيزتي، "فلسطينك" هي العبارة الأدق التي كتبتها. إنها فلسطيننا بالفعل. يؤسفني جداً أن أعرف بأنك تعرضت لسوء المعاملة في لبنان لأنني ضد كل أنواع التعصّب والعنصرية. لكن اسمحي لي أن أسألك إذا كان اليهود قد عانوا من التمييز في الدول العربية قبل عام 1948؟ أمّا فيما يتعلق بمشكلة بلدي أطمئنك بأنني أستطيع التعامل معها ومراقبة ما يجري في فلسطين في آنٍ معاً".

 

وتابعت: "شكراً جزيلاً لك على تقديرك ومتابعتك لبرامجي، أؤكد لك أنه ليس لدي سوى الحب لشخصك. واسمحي لي أن أخبرك بشيء آخر عني، لقد درست العلوم السياسية في الجامعة الأميركية (بالقرب من المكان الذي كنت تسكنين فيه) كما أني أعشق كتب التاريخ خاصة تلك التي كتبها مفكرون يهود مثل "غومبريتش" وآخرين. لقد قرأت الكثير عن اليهود والشتات اليهودي من مرورهم بالحصار الروماني لإستعبادهم من قبل البابليين والفراعنة حتى اضطهادهم في أوروبا وإسبانيا ثم ألمانيا وإيطاليا. لكن على مرّ التاريخ وقبل الصهيونية، لم يعانِ اليهود يوماً من سوء المعاملة في الدول العربية ولا من قبل المسلمين. وتواجدهم في فلسطين منذ آلاف السنين لا يمنحهم الحق في سلب بلد شعبٍ آخر، هذا أشبه بإعادة أميركا إلى الهنود الحمر وإنجلترا للإمبراطورية الرومانية وفي هذا الحال قد تعود إيطاليا، حيث تعيشين اليوم، مرة أخرى تحت حكم الملوك الجرمانيين".

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2021-05-27
14:00 | 2021-05-27
11:00 | 2021-05-27
09:15 | 2021-05-27
08:03 | 2021-05-27
08:00 | 2021-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website