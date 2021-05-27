فنون ومشاهير

ابنة شاعر لبناني تتزوج في تركيا بعد قصة حب عمرها 15 سنة.. ووالدها يهنئها بقصيدة مؤثرة (صور)

Lebanon 24
27-05-2021 | 03:30
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تزوجت اخصائية التغذية لمى فرنسيس، ابنة الشاعر نزار فرنسيس من حبيبها إيلي قاعي في اسطنبول.

 

وكتب والدها نزار فرنسيس بالمناسبة كلمات مؤثرة لابنته أرفقها بصورة لها بفستانها الأبيض:

 

هيدي الحَلا.. ال الله ب إيدو.. راسِما../

هيدي البيفتِّح ورد مطرح ما تْدوس../

هيدي اللي كان الصبح صورِة مَبْسَما../

وْحِلْم القمر.. ينزل سَما جْبينا يْبوس../

اختارت.. خيوط النور.. فستانا لمى../

وْقَطْفت قمر من فوق عن خدّ السَما../

وْلِبسِت النجمة مَحبَس وْصارت عروس

 

A post shared by Nizar Francis (@nizar_francis)


 

وتألّقت لمى في يوم زفافها بفستان من توقيع المصمّم اللبناني العالمي نيكولا جبران.

 
 
 

يُذكر أنّ قصّة حبّ لمى وعريسها عمرها 15 عاماً وتعود إلى أيام الدراسة. 

 

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