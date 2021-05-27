ابنة شاعر لبناني تتزوج في تركيا بعد قصة حب عمرها 15 سنة.. ووالدها يهنئها بقصيدة مؤثرة (صور)

تزوجت اخصائية التغذية لمى فرنسيس، ابنة الشاعر نزار فرنسيس من حبيبها إيلي قاعي في اسطنبول.
وكتب والدها نزار فرنسيس بالمناسبة كلمات مؤثرة لابنته أرفقها بصورة لها بفستانها الأبيض:
هيدي الحَلا.. ال الله ب إيدو.. راسِما../
هيدي البيفتِّح ورد مطرح ما تْدوس../
هيدي اللي كان الصبح صورِة مَبْسَما../
وْحِلْم القمر.. ينزل سَما جْبينا يْبوس../
اختارت.. خيوط النور.. فستانا لمى../
وْقَطْفت قمر من فوق عن خدّ السَما../
وْلِبسِت النجمة مَحبَس وْصارت عروس
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A post shared by Nizar Francis (@nizar_francis)
A post shared by Nizar Francis (@nizar_francis)
وتألّقت لمى في يوم زفافها بفستان من توقيع المصمّم اللبناني العالمي نيكولا جبران.
يُذكر أنّ قصّة حبّ لمى وعريسها عمرها 15 عاماً وتعود إلى أيام الدراسة.