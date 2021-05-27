فنون ومشاهير

اليسا تتأثر وتبكي بحرقة.. ما السبب؟ (فيديو)

Lebanon 24
27-05-2021 | 08:00
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دخلت النجمة إليسا في نوبة من البكاء خلال حلولها ضيفة برنامج "أغاني من حياتي" على شاشة mbc1، عند حديثها عن أغنية "قهوة الماضي".

 

وقالت اليسا: "الأغنية تدور حول الحنين لشخص لم يعد موجودا، وتذكر الإنسان بأوقات صعبة مر بها"، في إشارة إلى استذكارها لحظة فقدان والدها .

 

وأضافت: "أصعب وقت مر بها كان بعد وفاة والدها، وحرقة القلب الحقيقية التي شعرت بها كانت بعد بعده عنها بسبب الموت".

 

وتابعت: "الموت صعب وكلما مرت الأيام لا يقل الحزن على الشخص الراحل بل يزيد بسبب الاشتياق".

 

وغنّت إليسا في الحلقة عدداً من أغنياتها إلى جانب أغنياتٍ لفنانين آخرين، وباحت بما تخبّئه تلك الأغاني من أسرار وأخبار وذكريات.

 

المصدر: لها
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