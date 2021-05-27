فنون ومشاهير

بعد بتر قدم شريف دسوقي.. هكذا دعمه تامر حسني

Lebanon 24
27-05-2021 | 11:00
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حرص الفنان المصري، تامر حسني، على دعم مواطنه الفنان شريف دسوقي، بعد خضوعه لعملية جراحية انتهت إلى بتر قدمه، بسبب مضاعفات إصابته بمرض السكري.
وطالب تامر حسني، في منشور عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، شريف دسوقي بعدم التأثر سلباً بما حدث، مؤكداً أن الله سيكرمه بعدما عانى، وسيجد حباً كبيراً من الناس، ويحقق كل أحلامه.
وشدد المطرب المصري الشهير على أنه مستعد للوقوف بجواره، قائلاً: "ألف سلامة عليك يا فنان يا محترم.. قدر الله وما شاء فعل.. أنا معاك ومش هسيبك.. وكلنا معاك ومش هنسيبك، وربنا اللي قبل الكل معاك". 
وانهالت التعليقات على تامر حسني من جانب متابعيه، الذين أشادوا بدعمه لشريف دسوقي، ورسالته الإيجابية التي سيكون لها دور في تحسن حالته النفسية السيئة، والعودة للعمل من جديد.


وكانت الفنانة المصرية، بدرية طلبة، قد أعلنت عن خضوع مواطنها الفنان شريف دسوقي لعملية جراحية، انتهت ببتر قدمه بعد معاناته منذ فترة إصابة بقدمه، وإصابته بمرض السكري.
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