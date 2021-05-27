جينيفر أنيستون تمدح زوجها السابق براد بيت أثناء ترويجها حلقات "فريندز"

اجتمعت النجمات الثلاث: جينيفر أنيستون، وليزا كودرو، وكورتني كوكس، في مقابلة جديدة، للحديث وترويج حلقات "لم الشمل"، مسلسل السيت كوم الشهير Friends، وذلك بعد مرور 17 عاماً من انتهاء أجزاء المسلسل الذي امتد عرضه لمدة عشر سنوات.

وعندما تم سؤالها عن الممثل المفضل بالنسبة إليها، الذي ظهر ضيفاً في إحدى حلقات المسلسل، أجابت جينيفر (52 عاماً)، بأنها وجدت الممثلة الأميركية ريس ويذرسبون رائعة، والممثل شون بين، وبين ستيلر، وبول رود.وتابعت جينيفر حديثها بأن براد بيت كان رائعاً للغاية، ووافقت ليزا على كلامها حيث ظهر النجم الشهير براد بيت الزوج السابق لجينيفر في إحدى حلقات البرنامج ضيفاً، وفي هذه الفترة كان بيت وجينيفر متزوجين، حيث استمر زواجهما لمدة 5 سنوات من 2000 إلى 2005.وظهر بيت في إحدى حلقات المسلسل الشهير، وذلك بعد مرور عام واحد فقط على زواجه بجينيفر، ولعب دور ويل الصديق منذ المرحلة الثانوية، الذي كان يُكنُّ الضغائن لرايتشل غرين، الدور الذي تلعبه جينيفر أنيستون.وأثنت الممثلة ليزا كودرو، أيضاً، على الممثل أليك بالدوين، الذي ظهر في إحدى حلقات المسلسل، ولعب دور حبيبها، وقالت جينيفر إنه كان رائعاً للغاية.الجدير بالذكر أن حلقات "لم الشمل" سيبدأ بثها على قنوات "HBO Max" يوم الخميس الموافق 27 ايار.