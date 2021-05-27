بعد اسبوعين على وفاتها... هكذا تذكرها عبيدو باشا

بعد مرور اسبوعين على رحيل الصحافية عناية جابر،غرّد المسرحي والناقد الفني عبيدو باشا عبر حسابه الخاص على "تويتر" قائلا: "لم تغب عناية جابر إلا بعد أن خرجت من "طقس الظلام "إلى "عروض الحديقة ". استعدت للعشاء ، ثم ماتت من أمور بسيطة وهي ترتدي ثوباً من الساتان الأبيض .لا أخوة لها ولا أخوات لا في الشعر ولا في الحياة.أسبوعان على غيابها،تاركةادراكها بأن الكبرلا يعني إلا عدم الخوف من الماضي. وداعاً عناية".