أعراض لا علاج لها..هذا جديد صحة الفنانة دلال عبدالعزيز

ما زالت تداعيات وفاة الفنان المصري سمير غانم مستمرة حتى اليوم على الرغم من مضي أسبوع عليها.





كما كشف أن حالتها الصحية ما زالت على حالها، مؤكداً تعافيها من فيروس كورونا وفق التحاليل الأخيرة التي جاءت سلبية، إلا أنها اليوم تحت تأثير أعراض ما بعد الوباء، وهي أعراض لا علاج لها بل مجموعة من الأدوية قد تساعد على الشفاء.



وشدد على أن حالتها الصحية حرجة، وتكاد تكون أصعب من أيام الإصابة بكورونا نفسها. فقد كشف رامي رضوان صهر الراحل، عن حالة ابنتي الفقيد دنيا وإيمي، موضحاً أنهما متواجدتان إلى جانب والدتهما المريضة الفنانة دلال عبد العزيز، وأكد أن الأخيرة مازالت لا تعلم برحيل زوجها.كما كشف أن حالتها الصحية ما زالت على حالها، مؤكداً تعافيها من فيروس كورونا وفق التحاليل الأخيرة التي جاءت سلبية، إلا أنها اليوم تحت تأثير أعراض ما بعد الوباء، وهي أعراض لا علاج لها بل مجموعة من الأدوية قد تساعد على الشفاء.وشدد على أن حالتها الصحية حرجة، وتكاد تكون أصعب من أيام الإصابة بكورونا نفسها.