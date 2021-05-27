فنون ومشاهير

أعراض لا علاج لها..هذا جديد صحة الفنانة دلال عبدالعزيز

Lebanon 24
27-05-2021 | 23:00
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ما زالت تداعيات وفاة الفنان المصري سمير غانم مستمرة حتى اليوم على الرغم من مضي أسبوع عليها.
فقد كشف رامي رضوان صهر الراحل، عن حالة ابنتي الفقيد دنيا وإيمي، موضحاً أنهما متواجدتان إلى جانب والدتهما المريضة الفنانة دلال عبد العزيز، وأكد أن الأخيرة مازالت لا تعلم برحيل زوجها.

كما كشف أن حالتها الصحية ما زالت على حالها، مؤكداً تعافيها من فيروس كورونا وفق التحاليل الأخيرة التي جاءت سلبية، إلا أنها اليوم تحت تأثير أعراض ما بعد الوباء، وهي أعراض لا علاج لها بل مجموعة من الأدوية قد تساعد على الشفاء.

وشدد على أن حالتها الصحية حرجة، وتكاد تكون أصعب من أيام الإصابة بكورونا نفسها.
 
لا تعلم بوفاة زوجها
وأضاف أن حالة عبدالعزيز الصحية تفرض على العائلة التعامل معها بشكل طبيعي، وارتداء ثياب ملونة، كي لا تشعر بوفاة زوجها ما يمكن أن يسبب لها انتكاسات صحية جديدة، مؤكداً تواجده ومعه الفنان حسن الرداد زوج إيمي، إلى جانبها طوال اليوم.

إلى ذلك، لفت رضوان إلى أن العائلة تلقت كماً كبيراً من الرسائل للاطمئنان على صحة الفنانة دلال، شاكراً الجميع على المحبة.

يشار إلى أن الفنان سمير غانم كان رحل عن عالمنا الخميس الماضي بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد.
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