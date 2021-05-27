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فنون ومشاهير
كيم كارداشيان ترسب في اختبار كلية الحقوق
Lebanon 24
27-05-2021
|
23:00
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كشفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، في فيديو ترويجي لأحدث حلقات "مواكبة آل كارداشيان"، عن رسوبها في أول اختبارات الجامعة، والمعروف أيضا بـ"اختبار طلبة العام الأول لكلية الحقوق".
وتحدثت كيم (40 عاما) في الفيديو مع شقيقتيها كورتني، وكلوي، وذكرت أنها رسبت في الاختبار، ومتوترة جدا بشأن إعادته، لأنه أساس للسماح لها بمواصلة الدراسة لمدة 3 سنوات.
وقالت كيم لمدربتها، المحامية جيسيكا جاكسون، عبر الفيديو: "أنا فاشلة"، لترد جيسيكا: "لستِ فاشلة، فقد حصلتِ على 474 درجة من أصل 560 درجة، وهذه نتيجة قريبة جدا في اختبار لا يهم الكثيرين باتخاذه وسط جائحة".
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