فنون ومشاهير

كيم كارداشيان ترسب في اختبار كلية الحقوق

Lebanon 24
27-05-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-827611-637577663275229546.jpeg
Doc-P-827611-637577663275229546.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، في فيديو ترويجي لأحدث حلقات "مواكبة آل كارداشيان"، عن رسوبها في أول اختبارات الجامعة، والمعروف أيضا بـ"اختبار طلبة العام الأول لكلية الحقوق".

وتحدثت كيم (40 عاما) في الفيديو مع شقيقتيها كورتني، وكلوي، وذكرت أنها رسبت في الاختبار، ومتوترة جدا بشأن إعادته، لأنه أساس للسماح لها بمواصلة الدراسة لمدة 3 سنوات.
وقالت كيم لمدربتها، المحامية جيسيكا جاكسون، عبر الفيديو: "أنا فاشلة"، لترد جيسيكا: "لستِ فاشلة، فقد حصلتِ على 474 درجة من أصل 560 درجة، وهذه نتيجة قريبة جدا في اختبار لا يهم الكثيرين باتخاذه وسط جائحة".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:00 | 2021-05-28
07:25 | 2021-05-28
05:55 | 2021-05-28
05:00 | 2021-05-28
04:38 | 2021-05-28
02:00 | 2021-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website