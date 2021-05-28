مجددا دانييلا رحمة تثير الجدل.. هل أكدت علاقتها بناصيف زيتون؟

من جديد أثارت الممثلة دانييلا رحمة الجدل بتصريحات حول حياتها الشخصية وذلك خلال حلولها ضيفة مع الممثلة السورية نظلي الرواس في برنامج "صدى الملاعب" مع الاعلامي مصطفى الآغا.

وفي معرض ردّها على سؤال "هل القلب واقف او شغال وبقوة؟" قالت دانييلا "شغال وبقوة" لتؤكد بجوابها أنها تعيش قصة حب قوية مع شخص لم تكشف عن هويته.

وبسؤال آخر حول احلامها الشخصية، ردّت دانييلا أنها تتمنى أن تتزوج وتؤسس عائلة وتنجب 12 ولداً ليصبح لديها فريق كرة قدم بحسب تعبيرها. قاطعها مصطفى الآغا سائلاً دانييلا هل تناقشت بالموضوع مع شريك حياتها؟ أكدت أنها لم تتناقش بهذا الموضوع مع حبيبها خاصة انها لم ترتبط رسميًا حتى اللحظة. وتابعت أنه وعلى الرغم من أن قلبها يدق لكن لا تستطيع الحديث بالموضوع لأن ليس هناك من خاتم خطوبة في يدها، وقرار الخطوة الاولى بالارتباط عند الشريك الآخر والرجل هو من يقوم بأول خطوة.

وردًا على سؤال حول الأشياء التي لا تفارقها، سمّت دانييلا ثلاث أشياء من بينها صورة حبيبها. لتقاطعها نظلي الرواس بسؤال "صورته أو صوته؟".

وردًا على سؤال حول أهم 3 مزايا أو مواصفات يجب ان تكون موجودة بالرجل بشكل عام، أشارت دانييلا إلى الكاريزما، الذكاء والوفاء. قاطعها مصطفى الآغا سائلاً "هل صوته يجب ان يكون جميلاً؟ قالت دانييلا "ليس بالضرورة".

وردًا على سؤال حول أهم 3 مطربين شباب، اختارت دانييلا والدها الفنان يوسف رحمة، السوبرستار راغب علامة والفنان ناصيف زيتون لأنه غنّى تتر مسلسل "للموت". ليقاطعها مصطفى "بس كرمال هيك اخترت ناصيف؟".

وكانت دانييلا رحمة قد أثارت الجدل في حلقة "راحت علينا" مع الاعلامي هشام حداد خاصة بالسؤال حول السبب الذي دفعها لتتعلم اللهجة السورية بشكل قوي فهل لأنها تعيش قصة حب مع شخص سوري؟ قالت دانييلا "ما عندي جواب". حينها قاطعها هشام حداد قائلاً "يعني إيه".