فنون ومشاهير

بعد اتهامه بسرقة 4 ملايين دولار وتزويره عقد زواج عرفي.. تطور جديد بقضية مدير اعمال هيفا وهبي

Lebanon 24
28-05-2021 | 05:00
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أوردت تقارير فنية أن محكمة استئناف الشيخ زايد في مصر، قد أحالت قضية محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة هيفا وهبي السابق، المتهم فيها بالنصب للجنة خبراء لحصر أمواله وممتلكاته لمعرفة الأموال التي اختلسها من الفنانة.

 

وأمرت المحكمة باستمرار حبس المتهم وزيري على ذمة القضية. وكانت المحكمة عاقبت وزيري بالحبس لمدة 5 سنوات، لاتهامه بالنصب على وهبي، وتقدم باستئناف على الحكم، نظرته محكمة الجنح المستأنفة، التي أصدرت الحكم المتقدم.

 

وقال دفاع الفنانة هيفا وهبي إن النيابة العامة بالشيخ زايد تسلمت تحريات مباحث الأموال العامة النهائية في البلاغ المقدم منها ضد مدير أعمالها بالاستيلاء على ما يقارب 4 ملايين دولار، وأكدت التقارير والمستندات التي قدمها للنيابة النصب على الفنانة بمبلغ 4 ملايين دولار تقريبا. كما حرر ياسر قنطوش، محامي وهبي، محضرا جديدا ضد وزيري يتهمه فيه بتزوير عقد زواج عرفي من موكلته، واتهم شقيقه كريم فاروق عبد الرحمن بالشهادة الزور على عقد الزواج العرفي.

 

وقدم المحامي قنطوش إقرارا من المدعو خالد عبد العزيز بأنه كان قد طلب منه وزيري الشهادة على عقد الزواج العرفي المزور ولكنه رفض؛ لأنه لا يعلم أي شيء عن زواج الطرفين.

 

يذكر أنه تم في وقت سابق رفض الدعوى المقدمة من قبل وزيري بإثبات زواجه من هيفا لعدم امتلاكه عقد الزواج.

 

 

 

المصدر: وكالات
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