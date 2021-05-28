نجم "ستار أكاديمي" يكشف: أمي باعت بعض مجوهراتها لشراء ملابس للبرنامج (فيديو)

كشف الفنان ناصيف زيتون في برنامج "أغاني من حياتي" على MBC1، بعض أسرار وأخبار مرحلة "ستار أكاديمي" في موسمه السابع عام 2009، والذي فاز بلقبه.

وقال ناصيف إن والدته اضطرت إلى بيع بعض مجوهراتها، وتحديداً سوارين ذهبيين، من أجل شراء ملابس له، من أجل المشاركة في برنامج المواهب، لافتاً إلى أن مكوثه في التصوير مدة شهور تطلب ملابس كثيرة ومنوّعة.

وتخرّج ناصيف في قسم الغناء الشرقي، وشارك في العديد من الحفلات وفي كورس الفنان مارسيل خليفة إلى أن التحق بالموسم السابع من برنامج المواهب "ستار أكاديمي" حيث قدّم خلال السهرات المواويل الجبلية، وخصوصاً تلك العائدة إلى الفنان الكبير الراحل وديع الصافي.

وفي الحلقة الختامية، حاز أعلى نسبة تصويت في كل مواسم البرنامج متفوقاً بذلك على كلٍ من رحمة رياض من العراق ومحمد رمضان من الأردن.