فنون ومشاهير

وفاة مذيعة شهيرة بعد تقليها هذا اللقاح (صورة)

Lebanon 24
28-05-2021 | 11:38
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توفيت ليزا شو، مقدمة البرامج الإذاعية في هيئة الإذاعة البريطانية BBC، بعد إصابتها بجلطات دموية إثر تلقيحها بلقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا، بحسب ما أعلنت عائلتها.

وقالت عائلتها في بيان إن المذيعة البالغة 44 عاما والتي عملت في راديو BBC منذ عام 2015، اصيبت بصداع حاد بعد أسبوع من تلقيها لقاح "أسترازينيكا" وشعرت بالتعب والمرض الشديد بعد أيام قليلة، مشيرة إلى أن ليزا شو توفيت في مستشفى "رويال فيكتوريا" في نيوكاسل الأسبوع الماضي، بعد أن تلقت العلاج في العناية المركزة إثر إصابتها بجلطات دموية ونزيف.
 
 
وكانت هيئة سلامة الأدوية في بريطانيا أعلنت الشهر الحالي أنه سيتم إعطاء معظم البالغين الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما بديلا عن لقاح "أسترازينيكا" نظرا لارتباطه بجلطات دموية نادرة.
المصدر: روسيا اليوم
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