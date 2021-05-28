فنون ومشاهير

هذا ما كشفته فاليري أبو شقرا بعد إصابتها وشقيقتها بحادث سيارة!

Lebanon 24
28-05-2021 | 18:00
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قالت الممثلة وملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا إنَّها تتمني الوقوف أمام مواطنها الفنان يوسف الخال في عمل فني؛ لأنها تُحبه للغاية، وتُحب ما يُقدِّمه، وتُتابع أعماله منذ الصغر. وأضافت أبو شقرا، في مقابلة تلفزيونية، أنها تُحبُّ اجتهاد الفنانة نادين نسيب نجيم، وقدرتها على إقناع الجمهور في كل عملٍ جديد تُقدِّمه، مضيفةً أنها معجبة أيضاً بأعمال الفنانة المصرية يسرا. 
وحول دور "زمن"، الذي قدَّمته في مسلسل "لا حكم عليه"، وعُرض خلال العام الجاري، أوضحت أنَّها عملت مع القائمين على العمل لخروج الدور بأفضل صورة وإتقان، مشيرةً إلى أنَّها تنتقد نفسها بعد كل عملٍ، وترى أوجه القصور لإصلاحها في الأدوار المقبلة. 
وتحدثت فاليري أبوشقرا عن الفترة الصعبة التي مرّت بها مع شقيقتها عقب إصابتها بحادث سيارة، مشددةً على أن إيمان عائلتها القوي وصبرهم كان سبباً في عدم الوقوف أمام الحادث، حتى تستمر الحياة. ورفضت ملكة جمال لبنان السابقة الإفصاح عن نوع جنينها بالوقت الحالي؛ لأنها ما زالت في الشهر الخامس من الحمل.
 
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