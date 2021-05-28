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فنون ومشاهير
فنان لبناني ينجو من الموت بأعجوبة!
Lebanon 24
28-05-2021
|
12:55
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تحدث الفنان وائل جسار عن الحادث الأليم الذي تعرَّض له منذ شهور قليلة، قائلاً: "الله خلَّصني.. الحادث كان صعباً جداً، لكن نجوتُ من الموت بأعجوبة؛ بسبب سرعة بديهتي، مما أدى إلى وقوع أقل الخسائر الممكنة لي وللسيارات الأخرى التي تسير خلفي".
وأضاف جسار، في تصريحات تلفزيونية، أنَّ رضا والديه ودعاء محبيه من أهم أسباب نجاته من الحادث الصعب، مُطالباً كل شخصٍ بتوخي الحذر جيداً عند القيادة؛ للحفاظ على أرواح الجميع.
وأضاف أنه يقوم حالياً بتصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة "ولا في الأحلام"، مع المخرج فادي حداد، متمنياً أن تنال استحسان الجمهور.
وأوضح أنه يُطبق الإجراءات الاحترازية لتجنُّب الإصابة بفيروس كورونا أثناء تصوير الكليب، مشيراً إلى أنه أجرى مسحةً طبية قبل التصوير مباشرةً، للتأكد من أنه غير مصاب.
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