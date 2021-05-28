فنان لبناني ينجو من الموت بأعجوبة!

تحدث الفنان وائل جسار عن الحادث الأليم الذي تعرَّض له منذ شهور قليلة، قائلاً: "الله خلَّصني.. الحادث كان صعباً جداً، لكن نجوتُ من الموت بأعجوبة؛ بسبب سرعة بديهتي، مما أدى إلى وقوع أقل الخسائر الممكنة لي وللسيارات الأخرى التي تسير خلفي".وأضاف جسار، في تصريحات تلفزيونية، أنَّ رضا والديه ودعاء محبيه من أهم أسباب نجاته من الحادث الصعب، مُطالباً كل شخصٍ بتوخي الحذر جيداً عند القيادة؛ للحفاظ على أرواح الجميع.