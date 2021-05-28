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فنون ومشاهير
وليد الحلاني يبكي جورج وسوف: "نزلتلي دمعتي".. ماذا حصل؟ (فيديو)
Lebanon 24
28-05-2021
|
07:25
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طرح الفنان وليد الحلاني نجل الفنان عاصي الحلاني مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" يجمعه هو وسلطان الطرب جورج وسوف.
وظهر وليد الحلاني وهو يغني أغنيته الجديدة "حبيبي" أمام سلطان الطرب في منزل الأخير، حيث بدا جورج في الفيديو متأثراً بصوت الوليد وأثنى عليه وقام بتقبيله.
وعبر جورج وسوف عن تأثره وسعادته بصوت وليد الحلاني بقوله: "نزلتلي دمعتي"، وبدوره علّق الوليد على الفيديو: "سلطان بفنّك وسلطان بقلبك ومحبتك، يطول بعمرك جورج وسوف".
وكان الوليد الحلاني قد أطلق برفقة والده عاصي ديو أغنية "حبيبي" التي حققت نسب مشاهدة عالية، كما أحيا حفلاً في بنما ضمن مهرجان الموسيقى العربية والذي أحيا فيه الوسوف حفلاً هناك أيضاً قدم فيه باقة من أغانيه الجديدة والقديمة.
المصدر:
سبوتنيك
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