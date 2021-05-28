فنون ومشاهير

بالفيديو - نانسي عجرم تطلق "حبك بيقوى"

Lebanon 24
28-05-2021 | 14:00
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بعدما حذفت كل صورها التعريفية من حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي، طرحت النجمة اللبنانية نانسي عجرم كليب أغنيتها الجديدة "حبك بيقوى" عبر قناتها الرسمية في موقع "يوتيوب".

والأغنية من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد، توزيع هاني يعقوب، وهي أولى أغاني ألبومها الجديد Nancy10، المقرر طرحه قريباً.

وتقول كلمات "حبك بيقوى": "حبك بيقوى مع الأيام.. حبيت خلاص مش عاوزه كلام، وحياة هوانا حبك أمانة.. مقدرش أخونها ولو بكلام.. الحب بينا بقالو زمان.. وبيقوى فينا حبيبي كمان، في قلبي ساكن في كل الأماكن.. أنا وأنت لينا حبيبي مكان، أنا عايشه عمري عشان أرضيك.. وفي حضني ليلة كمان خليك، قرب شويا خوفك عليا.. خلاني أخاف يا حبيبي عليك".

 
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