إقامة ذهبية لهاني شاكر وزوجته في الإمارات (صور)

أعلن نقيب الموسيقيين في مصر، الفنان هاني شاكر، اليوم الخميس، عن حصوله هو وزوجته على الإقامة الذهبية من إمارة دبي الخليجية.وشارك هاني شاكر صوراً له مع زوجته بعد الحصول على الإقامة الذهبية، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، وكتب: "كل الشكر و التقدير لدوله الامارات الحبيبة علي هدية الإقامه الذهبيه لي ولزوجتي، وتمنياتي لدولة الامارات الحبيبة شعبا وحكومه بدوام النجاح والازدهار".ويأتي هذا بعدما أعلن الفنان السوري المعروف ياسر العظمة، اليوم الخميس، حصوله على جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة.وقال العظمة عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر" إن "دولة الإمارات شرفته بمنحه الجنسية"، موجهاً "الشكر لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد على تلك المكرمة".