جديد سينتيا صاموئيل.. "باب الجحيم"!

يبدو أن نجاح الممثلة سينتيا صاموئيل في مسلسلي "خمسة ونص" ومسلسل "من الآخر" دفع شركة الصباح إلى العمل معها مجددا في قصة جديدة بعنوان "باب الجحيم"، كتابة ايلي كيروز ويشاركها البطولة الممثل الفلسطيني آدم بكري للمرة الأولى في عمل درامي مشترك أشرف على إخراجه العالمي أمين درة.وبدأت فعلا سينتيا صاموئيل، حسب موقع "نواعم"، بالترويج للمسلسل عبر حسابها على "انستغرام"، وهو يدخل في إطار تشويقي خاص سيعرض على منصة "شاهد" لحلقات، ثم سيقرر فيما بعد إن كانت الشركة ستنتج له حلقات أخرى أو جزءا آخر.يذكر أن سينتيا صاموئيل تقسم إقامتها بين بيروت ودبي، وتعد الوجه الإعلاني لسلسلة من "الماركات" العالمية التي تصورها هناك، وهي تعمل مع شركات خاصة في هذا المجال.