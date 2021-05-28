27
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
27
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
جديد سينتيا صاموئيل.. "باب الجحيم"!
Lebanon 24
28-05-2021
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يبدو أن نجاح الممثلة سينتيا صاموئيل في مسلسلي "خمسة ونص" ومسلسل "من الآخر" دفع شركة الصباح إلى العمل معها مجددا في قصة جديدة بعنوان "باب الجحيم"، كتابة ايلي كيروز ويشاركها البطولة الممثل الفلسطيني آدم بكري للمرة الأولى في عمل درامي مشترك أشرف على إخراجه العالمي أمين درة.
وبدأت فعلا سينتيا صاموئيل، حسب موقع "نواعم"، بالترويج للمسلسل عبر حسابها على "انستغرام"، وهو يدخل في إطار تشويقي خاص سيعرض على منصة "شاهد" لحلقات، ثم سيقرر فيما بعد إن كانت الشركة ستنتج له حلقات أخرى أو جزءا آخر.
يذكر أن سينتيا صاموئيل تقسم إقامتها بين بيروت ودبي، وتعد الوجه الإعلاني لسلسلة من "الماركات" العالمية التي تصورها هناك، وهي تعمل مع شركات خاصة في هذا المجال.
تابع
الأكثر قراءة
40 الف ليرة عن كل كيلوغرام
Lebanon 24
40 الف ليرة عن كل كيلوغرام
21:58 | 2021-05-28
28/05/2021 09:58:47
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في جل الديب.. شبانٌ يهاجمون متجراً ويحطمون محتوياته (فيديو)
Lebanon 24
توتر في جل الديب.. شبانٌ يهاجمون متجراً ويحطمون محتوياته (فيديو)
11:15 | 2021-05-28
28/05/2021 11:15:44
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو الدولار في لبنان خلال الأيام المقبلة.. صعود أم هبوط؟
Lebanon 24
سيناريو الدولار في لبنان خلال الأيام المقبلة.. صعود أم هبوط؟
13:21 | 2021-05-28
28/05/2021 01:21:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء فخمة ليلى عبد اللطيف تحتفل بزفاف ابنتها وترقص فرحاً.. تعرفوا إلى العريس (صور وفيديو)
Lebanon 24
بأجواء فخمة ليلى عبد اللطيف تحتفل بزفاف ابنتها وترقص فرحاً.. تعرفوا إلى العريس (صور وفيديو)
02:00 | 2021-05-29
29/05/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة كارين رزق الله وفادي شربل تخطف الأنظار بإطلالة جريئة جداً.. شاهدوا ماذا ارتدت (صور)
Lebanon 24
ابنة كارين رزق الله وفادي شربل تخطف الأنظار بإطلالة جريئة جداً.. شاهدوا ماذا ارتدت (صور)
02:00 | 2021-05-29
29/05/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
08:00 | 2021-05-29
ماذا تفغل دانييلا رحمة في دبي
07:15 | 2021-05-29
حسام الصباح... وداعا
05:00 | 2021-05-29
الشرطة تُداهم حفل خطوبة شقيقة فنانة عربية شهيرة.. ما القصة؟ (صور)
03:00 | 2021-05-29
حماية لوالدتها.. إيمي سمير غانم تزور قبر والدها بملابس ملونة (صور)
02:00 | 2021-05-29
بأجواء فخمة ليلى عبد اللطيف تحتفل بزفاف ابنتها وترقص فرحاً.. تعرفوا إلى العريس (صور وفيديو)
23:35 | 2021-05-28
ايلي شالوحي يكشف: هذه هي نهاية مسلسل "رصيف الغرباء" !
فيديو
"خفّاش" يثير الذعر داخل طائرة.. ويجبرها على العودة! (فيديو)
Lebanon 24
"خفّاش" يثير الذعر داخل طائرة.. ويجبرها على العودة! (فيديو)
04:00 | 2021-05-29
29/05/2021 16:40:57
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يثير القرف والاشمئزاز.. زبون يصور جرذا بسوبرماركت وجده يأكل من طعام جاء ليشتريه
Lebanon 24
فيديو يثير القرف والاشمئزاز.. زبون يصور جرذا بسوبرماركت وجده يأكل من طعام جاء ليشتريه
03:30 | 2021-05-29
29/05/2021 16:40:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"سامسونغ" تطرح واحداً من أرخص هواتف "5G".. إليكم مواصفاته! (فيديو)
Lebanon 24
"سامسونغ" تطرح واحداً من أرخص هواتف "5G".. إليكم مواصفاته! (فيديو)
02:00 | 2021-05-29
29/05/2021 16:40:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact