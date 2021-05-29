فنون ومشاهير

ايلي شالوحي يكشف: هذه هي نهاية مسلسل "رصيف الغرباء" !

Lebanon 24
29-05-2021 | 06:35
A-
A+
Doc-P-827982-637578671903632165.PNG
Doc-P-827982-637578671903632165.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

لمع الممثل ايلي شالوحي مؤخراً بقوة على الساحة الفنية في الدراما اللبنانية، فهو حرص على التفاني بعمله حتى آخر مشهد من التصوير وأدّى أدواره باحتراف. وقد لمس المشاهدون ذلك في شخصية لؤي حداد في مسلسل «موجة غضب» ، وفي دور الدكتور باسم في مسلسل «رصيف الغرباء» .

 

وأشار شالوحي في حديث لـ "الديار" إلى ان الأصداء التي تركتها شخصية الدكتور باسم رائعة، حيث أن المشاهد يتعاطف ويتفاعل معها ومع كل ما تقوم به بطريقة إيجابية، مشيراً إلى انه ستكون هنالك مفاجآت كثيرة في الحلقات المقبلة، حيث أن كل حلقة

 

وبالنسبة لنهاية المسلسل هل هي سعيدة أم حزينة، قال شالوحي: سيشهد "رصيف الغرباء" نهاية سعيدة وسيحبّها المشاهد.

 

ولفت شالوحي إلى انه في ما يتعلق بالأعمال العربية المشتركة، هناك العديد من النجمات اللواتي يحب أن يلعب أدواراً الى جانبهنّ، كالنجمات اللبنانيات ماغي بو غصن ونادين نجيم ونادين الراسي، والنجمات العربيات سلاف فواخرجي وسلافة معمار وديما قندلفت.

 

وعن أجره، قال: "من الطبيعي أن يزداد الأجر بين عمل وآخر. فنحن نعمل لنتقدّم وليس لنبقى في مكان واحد. وهذا هو هدف كل ممثل وكل فنان."

 

وتابع: بما أنني أهنّئ زملائي بأدوارهم ونجاحاتهم، تضايقت بدايةً من غيابهم. الا أنني الآن «بطّلت تفرق معي» ولا أعتب على أحد ولم يعد يزعجني الموضوع بأي شكل من الأشكال، بل على العكس.

 

وفي ظل ما يعيشه لبنان اليوم، هل يفكر شالوحي بالهجرة؟ أجاب: أكيد أنا لا أفكر بالهجرة ولا بمغادرة لبنان. أنا أحب بلدي ولم تمرّ الفكرة ببالي أبداً.

المصدر: الديار
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
21:58 | 2021-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:15 | 2021-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:21 | 2021-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:00 | 2021-05-29
07:15 | 2021-05-29
05:00 | 2021-05-29
03:00 | 2021-05-29
02:00 | 2021-05-29
23:00 | 2021-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website