بأجواء فخمة ليلى عبد اللطيف تحتفل بزفاف ابنتها وترقص فرحاً.. تعرفوا إلى العريس (صور وفيديو)

احتفلت ليلى عبد اللطيف مساء أمس الجمعة بزفاف ابنتها زينة، وذلك بحضور عدد من المشاهير من ابرزهم الإعلامي نيشان وريما نجيم ورودولف هلال ورجا ناصر الدين.

وانتشرت صور وفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الزفاف، وبدت العروس جميلة و سعيدة إلى جانب عريسها رودريغ.

كما انتشرت صور لليلى عبد اللطيف وهي ترقص سعيدة بفرح ابنتها.

وقد احيا السهرة الفنان كارلوس.

يُذكر ان ليلى عبد اللطيف تزوجت للمرة الأولى من رجل سعودي رزقت منه بولديها فهد وزينة وإنفصلت عنه ثم توفي فيما بعد. وعادت إلى لبنان بسبب مرضها إذ كانت تشعر بشحنات كهربائية في رأسها خضعت بسببها للعلاج، وإبتعدت ليلى عن ولديها في فترة تنقلت خلالها بين بيروت وجدة. ثم تزوجت للمرة الثانية من رجل لبناني إسمه مارك أبو جودة.