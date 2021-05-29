الشرطة تُداهم حفل خطوبة شقيقة فنانة عربية شهيرة.. ما القصة؟ (صور)

احتفلت إبتسام بطمة شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة بعقد قرانها على فؤاد قبيجو بمراكش، إلا أن ما تردد حول أن الشرطة قامت بفضه أثار انزعاج بطمة لتكشف حقيقة الأمر من خلال منشور عبر خاصية القصص القصيرة على تطبيق تبادل الصور إنستقرام.

وتضاربت المعلومات حول مداهمة الشرطة المغربية حفل خطوبة ابتسام بطمة بسبب عدم الالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي المفروضة في البلاد بسبب جائحة كورونا.

ونفت بطمة في منشورات على حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي هذه الأخبار، قائلة إن السلطات الأمنية داهمت محيط منزل العائلة بسبب توافد عدد كبير من الصحافيين لتغطية المناسبة من دون دعوة، وتجمهرهم في المكان.

وقالت بطمة: "شكرا للسلطات المحلية لي ما شاء الله دارو خدمتهم الصباح ودارة معاينة وشافو انه غير أقرب المقربين وعائلتي الصغيرة لي متواجدة عدد قليل جدا".

وأضافت: "حتى صديقات ليا كتار مكانوش متواجدين ان شاء الله يكونو ا موجودين في النهار الكبير بعد رفع الحجر الصحي إن شاء الله وملتزمين بكل ما هو قانوني وشكرا لكم حيث درتوا خدمتكم وأكثر من اللازم".

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وعن موقع الزفاف قالت: "الحفل الكبير بعد أن تقرر الحكومة رفع الحجر وفتح القاعات بإذن الله.. لا أنت لا أنا فوق القانون".

كما هاجمت مروجي الشائعة وكتبت: "لا عزاء لكل حاقد يكتب عناوين مخلص عليها طبعا، كل ما يروج كذب في كذب سالينا والناس قليلة لي كانوا غاديين فحالهم وطبعا قبل الساعة 23.00 لي المفروض مانفوتهاش احتراما لقانون الحجر الصحي، أكرر ليس هناك أي مداهمة وشكرا".

ونشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة مجموعة من الصور التي كشفت ملامح الاحتفال بشقيقتها في ليلة الحنة حيث جمعت الصور لقطات للقيقتين وهما يرسمان الحنة على يديهما، ونشرت بطمة مجموعة من الصور بتعليقات هنأت فيها شقيقتها منها: "الحناني والقلب الهاني والله يكمل بالخير عمري"، "مبروك حبيبتي الله يكمل بالخير".