فنون ومشاهير

حماية لوالدتها.. إيمي سمير غانم تزور قبر والدها بملابس ملونة (صور)

Lebanon 24
29-05-2021 | 10:00
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ظهرت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم أثناء زيارة قبر والدها النجم الراحل سمير غانم في أول يوم جمعة بعد وفاته للدعاء بعدما غاب عن عالمنا.

 

وارتدت ايمي ملابس باللونين الابيض والاسود لعدم معرفة والدتها دلال عبد العزيز برحيل زوجها عنها حتى الآن، حيث إنها كانت قادمة من المستشفى الذي ترقد فيه والدتها، لتؤكد بذلك أنها وشقيقتها دنيا لم تخبرا والدتهما برحيل النجم المصري إلى الآن.

A post shared by ET المشاهير (@et_mashaheerofficial)


 
 

وحرصت النجمتين على توزيع وجبات طعام في أول زيارة لقبر والدهما.

A post shared by مي العيدان (@mayal3eidankwt)

 

 
المصدر: لها
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