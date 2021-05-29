فنون ومشاهير

ماذا تفغل دانييلا رحمة في دبي

Lebanon 24
29-05-2021 | 08:00
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من صحراء دبي أطلت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة على متابعيها بفيديو نشرته في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه تمتطي الجمل وسط صحراء دبي، وإعتمدت رحمة لوك كاجوال بملابس باللونين الأبيض والأسود.
يذكر أن دانييلا حققت نجاحاً بارزاً في مسلسلها الأخير "للموت"، إلى جانب الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن، وضم العمل عدداً كبيراً من الممثلين منهم محمد الأحمد، باسم مغنية، خالد القيش، فادي أبي سمرا، كارول عبود، فيفيان أنطونيوس، أحمد الزين، ختام اللحام، رندة كعدي، خالد السيد، علي الزين، سليم حلال، رنين مطر، روزي الخولي وريان الحركة، من كتابة نادين جابر، وإخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة "إيغل فيلمز"، لصاحبها المنتج اللبناني جمال سنان.
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