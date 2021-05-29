فنون ومشاهير

شو رأيكن بخطة لارا؟

Lebanon 24
29-05-2021 | 11:00
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 نشرت الممثلة رهف عبدالله عبر حسابها على إنستغرام صورة لها بشخصية لارا، وسألت متابعيها: "شو رأيكن بخطة لارا؟".

وقد تفاعل المتابعون بشكل كبير مع هذا المنشور، وعبّروا عن تعاطفهم مع لارا وحماسهم لمعرفة ما الذي ستحمله الحلقات القادمة.
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رهف عبدالله

لارا

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