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فنون ومشاهير
شو رأيكن بخطة لارا؟
Lebanon 24
29-05-2021
|
11:00
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نشرت الممثلة رهف عبدالله عبر حسابها على إنستغرام صورة لها بشخصية لارا، وسألت متابعيها: "شو رأيكن بخطة لارا؟".
وقد تفاعل المتابعون بشكل كبير مع هذا المنشور، وعبّروا عن تعاطفهم مع لارا وحماسهم لمعرفة ما الذي ستحمله الحلقات القادمة.
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رهف عبدالله
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