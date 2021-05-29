نشرت الممثلة رهف عبدالله عبر حسابها على إنستغرام صورة لها بشخصية لارا، وسألت متابعيها: "شو رأيكن بخطة لارا؟".وقد تفاعل المتابعون بشكل كبير مع هذا المنشور، وعبّروا عن تعاطفهم مع لارا وحماسهم لمعرفة ما الذي ستحمله الحلقات القادمة.