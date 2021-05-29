مشاهير يسيطرون على "انستغرام".. أرقام تكشف الحسابات الأكثر متابعة

نشر موقع "postbeyond" قائمة جديدة بالحسابات الأكثر شعبية وشهرة ومتابعة عبر موقع "انستغرَام".وجاء الحساب الرسمي لـ"انستغرَام" على رأس تلك القائمة، إذ يتابعه نحو 394 مليون شخص. أما المرتبة الثانية فكانت من نصيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي كشفت البيانات أن حسابه يحظى بمتابعة نحو أكثر من 276 مليون متابع.