فنون ومشاهير

مشاهير يسيطرون على "انستغرام".. أرقام تكشف الحسابات الأكثر متابعة

Lebanon 24
29-05-2021 | 16:00
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نشر موقع "postbeyond" قائمة جديدة بالحسابات الأكثر شعبية وشهرة ومتابعة عبر موقع "انستغرَام".

وجاء الحساب الرسمي لـ"انستغرَام" على رأس تلك القائمة، إذ يتابعه نحو 394 مليون شخص. أما المرتبة الثانية فكانت من نصيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي كشفت البيانات أن حسابه يحظى بمتابعة نحو أكثر من 276 مليون متابع.

قائمة الحسابات الأكثر شعبية وشهرة ومتابعة عبر "انستغرام"
- إنستغرام – 388 مليون متابع
- كريستيانو رونالدو –  276 مليون متابع
- آريانا غراندي – 231 مليون متابع
- دواين جونسون – 228 مليون متابع
- كيلي جينر – 225 مليون متابع
- سيلينا غوميز – 221 مليون متابع
- كيم كارداشيان – 214 مليون متابع
- ليونيل ميسي – 196 مليون متابع
- بيونسي – 172مليون متابع
- كيندال جينر – 158 مليون متابع
- تايلور سويفت – 152 مليون متابع.
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