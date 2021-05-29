فنون ومشاهير

هكذا نجا وائل جسار من الموت بأعجوبة (فيديو)

Lebanon 24
29-05-2021 | 14:00
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تحدث النجم وائل جسار عن حادث السير الذي تعرض له نهاية العام الماضي، واستذكر كواليس ما حصل وكيف نجا من الموت المحقق بأعجوبة.

وروى تفاصيل الحادث في مقابلة تلفزيونية قائلاً إنه "كان على الطريق وأمامه سيارة تقل حمولة وبدأت تلك الحمولة في السقوط، فحاول تفاديها قبل أن يصطدم بما يسقط، ولكنه كان معرضا للدهس بين السيارات التي خلفه".

ووصف النجم اللبناني الحادث بالصعب وبأنه نجا منه بأعجوبة حقيقية.

وأكد أن سيره بسرعة عادية قلل من الخسائر في ذلك الحادث، سواء له أو للسيارات الأخرى على الطريق، موضحاً أن "رضا والديه ودعاء المحبين من جمهوره كانا سببا في نجاته من الحادث الصعب".

ولفت الى ان أول من فكر فيهم عند وقوع الحادث هي الأسرة والعائلة، وقال: "شريط حياتي مر أمامي.. الله منحني عمرا جديدا".
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